Türkiye ve Avrupa’nın girişimci kadınları Büyükşehir, KOİDER ve GİFED’in işbirliğiyle 12-13 Eylül’de Kocaeli’de bir araya gelecekKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliği, 12-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Bu yıl bir ilke imza atan KOİDER Bazaar etkinliği, Türkiye ve Avrupalı iş kadınlarını bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında; Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen girişimci iş kadınlarına yeni iş birlikleri kurma ve ihracat fırsatları yakalama imkânı sunulacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun (GİFED) desteğiyle yapılan organizasyona, tüm Türkiye’den geniş bir katılım olması bekleniyor.

YÜKSELEN İHRACATTA KADININ YERİ

12-13 Eylül 2024 tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşması” lansmanı düzenlendi. Toplantı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı ve yönetimi, GİFED Başkanı Oya Eroğlu ve şube müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti. Lansmanın açılış konuşmasını yapan Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, “KOİDER 5. Uluslararası Bazaar Türkiye ve Avrupa İş Kadınları İhracat Buluşmasında 20 ülkeden iş kadınımızı Kocaeli’de misafir ederek, kentimizde bulunan iş kadınlarımızla bire bir görüşmelerini sağlayacak, yeni ihracat kapıları aralamalarına vesile olacağız” dedi.

“KA DIN; KURAR, YÖNETİR, YÜKSELTİR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır kadın girişimciliğini destekleyen örnek çalışmalara imza attığını ifade eden Yamak, ’’Kadının girişken, çok yönlü, aktif olma rolü, bugün dünyanın neresinde olursa olsun ekonomide adından söz ettirmesine etki etti. Çünkü kadın; kurar, yönetir, yükseltir. Bu platform, Türkiye ile ilişkili tüm kadın dernekleri ve üyeleri, Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde bin kadın gücünün bir araya geleceği ilk İş Kadınları İhracat Buluşması olması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bugün dünyada ihracat denildi mi kadın girişimcilerin başı çektiğini görmekteyiz. Ülkemizde de ihracat verilerinin yüz güldüren sonuçlarında kadınlarımızın katkısının büyük olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ve Kocaeli ölçeğinde ihracat verilerine bakacak olursak; hem ülkemiz hem de kentimiz bu konuda azımsanamayacak bir yükseliş hacmi göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu. Böyle güzel bir işbirliğine imza attıkları için mutluluğunu dile getiren Yamak, Kocaelileri 12-13 Eylül tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’ne davet etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Bir diğer konuşmacı KOİDER Başkanı Nihan Çakıcı ise Etkinlikte Avrupa'daki ülkelerden ve Türkiye'den firma temsilcilerinin bulunacağını aktardı. Çakıcı, bu sene geçen yıldan farklı olarak işletmeler için özel bir "B2B" programı hazırladıklarını söyleyerek, yüz yüze network görüşmeleri sağlayacak olan bir platformun bu sene özel bir aplikasyon programı ve yapay zekayla hazırlandığını anlattı. Normalde bu tarz organizasyonlarda en sıkıntılı şeyin yüz yüze görüşmeler olduğunu ifade eden Çakıcı, "Özellikle yurt dışından gelen kişilerde dil problemi yaşadığımız göz önünde bulundurulursa bu sene bunu da üniversitemizin AIESEC öğrencilerinden destek alarak ve aynı zamanda çok yoğun bir simültane tercüman ekibiyle birlikte aşacağız. Önceliğimiz iş kadınlarımızın ihracatını büyütmek, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da networkünü geliştirmektir” dedi. Çakıcı ayrıca "Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı"nın imza altına alınacağını sözlerine eklerken kadın girişimcilere verdiği destekten dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür etti.

“KADIN GİRİŞİMCİLER KÜRESEL DÜZEYDE GÜÇLENECEK”

GİFED Başkanı Oya Eroğlu da geçen yıl Kocaeli'de gerçekleştirilen B2B etkinliğinden sonra etkinliği büyütmek ve kadınları daha iyi örgütleyebilmek için Küresel Ekonomilerde Kadın Liderler İttifakı'nın ilk çalışmasını başlattıklarını söyledi. Gelinen noktada çalışmanın, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 13 ülkenin imza atacağı bir ittifak haline geldiğini söyleyen Eroğlu, "Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetler ve Balkan ülkelerindeki kadın girişimcilerin karşılaştığı çok yönlü zorlukları ele almayı amaçlıyoruz. İttifakın bir diğer amacı da kaynaklar, ağlar ve savunuculuk sağlayan işbirlikçi bir ekosistemi teşvik ederek, kadın girişimcileri küresel düzeyde güçlendirmektir" şeklinde konuştu.

22 AVRUPA ÜLKESİ KATILACAK

Uluslararası bir boyuta ulaşan KOİDER Bazaar’a Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinden ortalama 22 ülke ve 250 misafirin katılımı bekleniyor. Doğu ve Avrupa ülkelerinden; Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Ukrayna, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Batı Avrupa ülkelerinden ise Belçika, Fransa, Almanya, Monako ve İngiltere etkinlikte yer alacak. Büyükşehir Belediyesi desteği ve GİFED kurucu üyeliğinde, çeşitli derneklerin katkılarıyla gerçekleştirilecek buluşma FCEM, TÜRKONFED, DOĞUMARSİFED, SEDEFED ve KAGİDER gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve üyelerini de ağırlayacak. Türkiye’den binlerce iş insanı firma tanıtımı yapacak stantlar açarak, B2B organizasyonuna katılacak.

ÖNEMLİ İSİMLER YER ALACAK

KOİDER Bazaar etkinliği 12 Eylül saat 10.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Açılışa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Milletvekilleri, FCEM Belçika Başkanı Beatrice Diaz ve Avrupa Başkan Yardımcısı Katerina Hering’in katılım sağlaması bekleniyor. İlk gün birbirinden önemli konukların panelleri ve B2B workshoplarıyla devam edecek. İkinci ve son gün ise GİFED Başkanı Oya Eroğlu ve AWOLE Üye Ülke Başkanları konuşma yapacak. Trio müzik grubuyla katılımcılar hoş vakit geçirirken, fuar alanı program ve sponsor hediye çekilişleri olacak.