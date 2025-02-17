Bu yardımlardan faydalanan toplam kişi sayısı ise 14 milyon 148 bin 740’a çıktı. Aile Destek Programı, 2024 yılı Aralık ayında 2 milyon 990 bin 408 hane tarafından kullanılırken, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı aracılığıyla 2024 yılı sonunda 170 bin 317 çocuğa destek sağlandı.

BirGün'ün aktardığına göre, yoksullukla mücadele kapsamında verilen yardımlar arasında yakacak yardımı 1 milyon 587 bin 728 hane, doğalgaz tüketim desteği 521 bin 408 hane ve elektrik tüketim desteği 3 milyon 428 bin 491 hane tarafından alındı.

Aralık 2024'te, 7 milyon 926 bin 871 kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu sosyal yardımlarla ödendi. Ayrıca, 2024 yılında 21 bin 380 hane, "Oturulamayacak derecede bakımsız" olarak tespit edildi.