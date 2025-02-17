Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aktif İşgücü Programları" ile meslek lisesi mezunlarının bilgi ve deneyim kazanarak uzmanlaşmalarını hedeflediklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programları’na katılanlara 22 bin 104 TL ödeme yapıldığını, ancak meslek lisesi mezunlarına bu tutarın yüzde 30 fazla olduğunu ifade etti. Bu durumda, meslek lisesi mezunlarının 28 bin 736 TL aldığı bilgisini paylaşarak, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda politikalarını sürdüreceklerini ve mezunları maddi açıdan desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.