Ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi kesintisiz bir şekilde devam ediyor.

Bakan Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini azalttıklarını, ancak rüzgarın etkisiyle bu bölgelerde bazı değişikliklerin yaşanabileceğini belirtti.

Yumaklı, Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirterek "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün boyunca değişkenlik göstermekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmalarına devam ettiğini, Aydın'da ise 7 uçak, 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını belirtti. Ayrıca, valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin de destek sağladığını ifade etti.

İzmir'de 15 Ağustos'ta Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayarak 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, bölgede 2 uçak ve 7 helikopterin desteğiyle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Dün çıkan Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarındaki makilik alan ile Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarındaki orman yangınlarına da gece boyunca karadan müdahale edildi. Günün ağarmasıyla, yangınlara havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Aydın Bozdoğan'da Müdahale Sürüyor

Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte uçak ve helikopter sayısı artırıldı. 16 Ağustos'ta Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle Örmepınar Mahallesi'ndeki bazı evler tahliye edilmişti.

Manisa'da Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. 14 Ağustos'ta Boyalı Mahallesi'nde başlayan ve rüzgar etkisiyle yayılan yangın, Salihli ilçesine ve bugün de Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi'ne ulaşmış durumda. Gördes, Salihli'nin Kale Mahallesi ve Gölmarmara'nın Yunuslar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda etkili olan yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi ve 6 ilk müdahale ekibi müdahale ediyor. Yangınla mücadelede 45 teknik eleman dahil olmak üzere toplam 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta çıkan ve devam eden yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 1 ilk müdahale ekibi müdahale ediyor, bu çalışmalarda 5 teknik eleman dahil 100 personel yer alıyor. Manisa Valisi Enver Ünlü, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi ile Gölmarmara'nın Yunuslar ve Çamköy Mahallelerinde yangın riskinin sürdüğünü belirtti.

Bolu'da Gönüllülerin Destek Verdiği Söndürme Çalışmaları

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarına, kadınlar da dahil olmak üzere gönüllüler destek veriyor. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta çıkan yangının söndürülmesi için Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ve 245 araç ile iş makinesiyle devam ediliyor. Bölgedeki söndürme çalışmalarına toplam 1357 personel katılırken, Antalya'dan gelen Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul'dan Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri de zorlu koşullarda ve engebeli arazilerde görev alıyor. Antalya'nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle birlikte 20 kişilik bir ekiple çalıştıklarını belirtti.

İstanbul'dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise ormanları kaybetmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Çok zor bir arazi, burada yangını söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar yangın başlayabiliyor. Ağacın yapısıyla alakalı herhalde bu. Uzun ve zor bir süreç." diye konuştu.

Gül, yorulan itfaiye ekiplerine destek olduklarını kaydederek, "Bunlara bir nefes aldırıyoruz, bir yemek molası, 5 dakika dinlenme olsun, eğitimini aldığımız için yardım ediyoruz." dedi.

KARABÜK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." dedi.

Alınca ve Beydini köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangını incelemek üzere bölgeye gelen Bağcı, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bağcı, yaptığı açıklamada, yangının dün saat 14.30'da başladığını ve müdahaleye 205 personel, 71 kara aracı ve 2 helikopterle başlandığını belirtti. Çalışmaların gece boyunca kesintisiz sürdüğünü söyledi. Bu gece için planlamayı Vali Mustafa Yavuz ile yapacaklarını ifade eden Bağcı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla bölgedeki Orman Genel Müdürlüğü ve AFAD teşkilatının tüm imkanlarının seferber edildiğini aktardı.

Bağcı, "Bu gece ormandaki enerjinin soğutulmasını ve ardından yangının kontrol altına alınmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çok net tespit edilmiş bir neden olmadığını dile getiren Bağcı, "Yangın söndürme çalışması bittikten sonra daha net bir ifadede bulunabiliriz." dedi.

UŞAK'TA OTLUK ALANDA BAŞLAYAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

Dereli köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan da 1 helikopter ile müdahale ediliyor.