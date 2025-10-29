Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye’de bu yılın ocak-eylül döneminde traktör dahil toplam 1 milyon 53 bin 250 araç üretildi. Bu araçların 637 bin 450’sini otomobiller oluşturdu.

Üretilen toplam araçların yüzde 73,8’i, yani 777 bin 961 adedi yurt dışına ihraç edildi. Otomobil grubunda ise 434 bin 71 adet aracın dış pazarlara satıldığı bildirildi.



Bursa’daki OYAK Renault fabrikası, 277 bin 762 araçla Türkiye’de en fazla otomobil üreten marka olarak öne çıktı. Böylece şirketin toplam otomobil üretimi içindeki payı yüzde 43,6 seviyesine ulaştı. OYAK Renault’un ardından Kocaeli’deki Hyundai Motor Türkiye, 158 bin 900 adetlik üretimle ikinci sırada yer aldı.

Sakarya'daki Toyota 146 bin 24 otomobil üretimiyle üçüncü, Bursa'daki TOFAŞ da 54 bin 764 otomobil üretimiyle dördüncü oldu. Bursa'da ocak-eylül döneminde 332 bin 526 otomobil üretildi. Türkiye geneli otomobil üretiminin yüzde 52,2'si Bursa'da yapıldı.

Bursa'daki üretimin yüzde 60'ı ihraç edildi

Otomobil üretiminde birinci durumdaki OYAK Renault, ihracatta da 196 bin 918 araçla ilk sıranın sahibi oldu. İhracatta Hyundai Motor Türkiye 129 bin 974 otomobille ikinci, Toyota 104 bin 543 otomobille üçüncü ve TOFAŞ 2 bin 636 otomobille dördüncü sırada yer aldı.