Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Haziran Dünya Günü çerçevesinde İzmir ve çevre illerindeki süt firmalarını ziyaret etti.

Ulusal Süt Konseyi, bölge ziyaretlerinin ikincisini İzmir ve Manisa’da gerçekleştirdi. Bölgede bulunan süt sanayicileri, süt üreticileri, yem fabrikaları ve çiftliklerini ziyaret eden USK, 1 Haziran Dünya Süt Gününde Tire’de sektör paydaşlarıyla bir araya geldi. Ulusal Süt Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Artık, “Dünya genelinde yılda yaklaşık 940 milyon ton süt üretiliyor. 21,5 milyon ton üretimimiz ile hem Avrupa’da hem dünya liginde üst sıralarda yer alıyoruz. Her yıl 100’den fazla ülkeye süt ürünü ihracatı yapan büyük bir ekosisteme sahibiz. Bunların yanında sektörümüzün bazı sorunları da var. Bunları konuşup çözüm üretmek veya bu sorunları çözüm üretebilecek otoritelere aktarmak için bir araya geldik” dedi.

Çiğ süt alım-satımıyla ilgili bilgi veren Artık, “Süt üretimindeki mevsimselliğe bağlı olarak çiğ süt arzının bol olduğu bir dönemdeyiz. Öte yandan uluslararası fiyatlara bağlı olarak süttozu ve peynir altı suyu tozu gibi ürünlerde ihracatımız geçtiğimiz yıl önemli ölçüde düştü. Sanayicilerimizin yurtiçi satışlarında ise beklenen artışın gerçekleştiremediğini görüyoruz. Yılın bu dönemlerinde çiğ sütün bollaşması ile arzın artması, talebin ise ihracat ve yurtiçi satışlarla desteklenememesi sonucu çiğ sütte arz-talep dengesi bozuluyor. Piyasanın bu atmosferine aslında sektörümüz yabancı değil. Hemen her yıl bu aylarda çiğ süt arzı artıyor” ifadelerini kullandı.

Sütün bollaştığı dönemlerde süt sanayicilerinin üreticileri mağdur etmemek için süttozu yaptırdığını vurgulayan Artık, “Bu dönemlerde sektör kendi regülasyonunu yapıyor. Süt sanayicilerimiz ihtiyacı olmasa bile üreticileri mağdur etmemek adına sütü alıp süttozu yaparak stokluyorlar. Ancak özel sektörün gücü sınırlı ve belirli bir noktada kamu gücüne ihtiyaç duyuyor. Bu dönemlerde Et ve Süt Kurumu (ESK) kanalıyla piyasa regülasyonunun devreye girmesi oldukça önemli. Sektörün şu an beklentisi ESK’nın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şu an fazla olan sütü piyasadan alarak süttozu yaptırması ve sütün azaldığı dönemlerde tekrar piyasaya arz etmesi” ifadelerini kullandı.

Ulusal Süt Konseyi Araştırma Danışma Kurulu üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Üstüner’ün sunumuyla İzmir’de düzenlenen tv programına konuk oldu. USK ADK üyeleri, sütün sağlıkla ilişkisi, süt ve ürünleri hususundaki bilgi kirlilikleri, süt ve ürünleri ile ilgili ihracat konularında sektörü ve tüketicileri bilgilendirdi. Bu çerçevede Üstüner, süt üreten tüm çiftçilerimizin zorlu çalışmalarını ve sütün çiftlikten sofraya kadar olan yolculuğunun her aşamasında büyük emek olduğunu ve dünya süt günü vesilesiyle bu farkındalığın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) almış olduğu karar doğrultusunda 1 Haziran Dünya Süt Günü, 1 Haziran’ı içine alan hafta ise Dünya Süt Haftası olarak kabul ediliyor. Sütün insan sağlığı açısından önemine ilişkin farkındalığın artırılması ve sektörün oluşturmuş olduğu ektilere dikkat çekebilmek adına Dünya Süt Günü her yıl farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.