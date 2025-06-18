Ürünü tüketen bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu tespit edilmesinin ardından, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ürünü market raflarından toplatma kararı aldı.

USA Today'in aktardığı bilgilere göre, Emek markalı fıstık kreması en az iki eyalette salmonella vakalarına neden oldu. Ürünün, Emek Doğal Sağlık Ürünleri İklim Gıda İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından üretildiği ve ABD’ye ihraç edildiği öğrenildi.

FDA'nın açıklamasında, üretici firmanın diğer ürünlerinde de benzer bir riskin olup olmadığının incelendiği belirtildi. Toplatma kararı alınan ürün, 5 kiloluk beyaz bidonlar halinde satışa sunulmuş olup, son tüketim tarihi 9 Ekim 2026 olarak açıklandı. Üretim kodu ise 241019 olarak duyuruldu.

Salmonella enfeksiyonu; ishal, ateş ve mide ağrıları gibi belirtilerle kendini gösteren bakteriyel bir hastalık olup, kontamine gıdaların tüketilmesiyle bulaşıyor. Enfeksiyon genellikle tüketimden 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkıyor ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle hamile kadınların daha büyük risk altında olduğu vurgulanırken, semptom görüldüğü takdirde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği bildirildi.