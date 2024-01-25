İletişim Bilimci Prof. Dr. Mine Demirtaş, 41 akademisyenin katkısıyla Türkiye’nin medya tarihine dair önemli bir çalışmaya imza attı. İletişim ve medya alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Demirtaş, "Türkiye’nin Yüz Yılında Medya" adlı kitabını yayınladı. Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecinde medyanın oynadığı rolü detaylı bir şekilde inceliyor.

İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mine Demirtaş’ın editörlüğünü yaptığı "Türkiye’nin Yüz Yılında Medya" adlı kitap yayınlandı. Türkiye’nin medya tarihini geniş bir perspektiften değerlendiren eser, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet dönemine, siyasi değişimlerden teknolojik ilerlemelere kadar medyanın evrimini kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Okuyucuları, Türkiye’nin medya haritasında önemli bir yolculuğa çıkaran çalışma, akademik çevrelerden medya profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

41 akademisyen katkı sağladı

İstanbul Beykent Üniversitesi’nden Prof. Bülent Vardar, Prof. Dr. Nazan Alioğlu, Doç. Dr. Cengis Asiltürk, Doç. Dr. Barış Tolga Ekinci, Dr. Öğr. Üyesi Burak Yenituna, Dr. Öğretim Üyesi Alper Değerli, Doktorant Ar. Gör. Yağmur Gümüşboğa ve farklı üniversitelerden toplam 41 akademisyen kitabın oluşumuna katkı sağlayarak, Türkiye’nin medya alanındaki zengin ve karmaşık tarihinin anlaşılmasına önemli bir rol üstleniyor.