1980 yılında faaliyete başlayan ve demir, sac ile çeşitli profil ürünlerinin tedarikini gerçekleştiren Atilla Profil Boru Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflas ettiği bildirildi. Şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte, firma ile ticari ilişkisi bulunan çok sayıda işletmenin de olumsuz etkilendiği öğrenildi.

Kocaeli Barış Gazetesi’nde yer alan habere göre, Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde Koca Beton Sanayi Sitesi Altıntaş İş Merkezi’nde faaliyet gösteren ve bölgedeki sanayi kuruluşları arasında önemli bir konumda olduğu belirtilen firma hakkında iflas kararı alındı. Alacaklıların şirketin adresine giderek tahsilat yapmaya çalıştıkları, ancak herhangi bir ödeme alamadan geri döndükleri aktarıldı.

Gebze’de kurulan şirketin, sanayi sektöründe yoğun olarak kullanılan demir, sac ve profil ürünlerinin tedarikini üstlendiği, 2000 yılında ise sektördeki dönüşüme uyum sağlamak amacıyla üretim ve makine altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar yaptığı kaydedildi.