Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araşırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde küçükbaş hayvanlarda suni tohumlama üzerinde çalışma yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Araşırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürü Kerim Kılınç, 1935 yılında faaliyetlerine başlayan enstitünün TAGEM'e bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Merinos ve Bandırma koyunu üzerinde çalışmalarının sürdüğünü anlatan Kılınç, teknolojik ve bilimsel gelişmelerdeki yenilikleri ıslah programına dahi ederek daha iyi sonuç almaya çalıştıklarını kaydetti.

Ayrıca Kıvırcık, Gökçeada ve Sakız koyunlarının genetik kaynaklarını koruduklarını hem de hem de verim özelliklerinin yıldan yıla iyileştirildiğini dile getiren Kılınç, hassas bir şekilde 7/24 görevde olduklarını aktardı.

Kılınç, enstitüde ortalama 4 bin anaç koyun bulunduğunu belirterek, her zaman hedeflerinin 1,56-1,57 ikizlik oranını yakalamak olduğunu ancak bu yıl bu oranın daha fazla olacağını söyledi.

Sahada et verimi yüksek koyun üretimi artacak

Enstitünün yıllardır suni tohumlama çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü vurgulayan Kılınç, şöyle konuştu:

'Bunun temellerinin atlıldığı yerlerden birisi. Şimdilerde küçükbaş hayvanlarda suni tohumlama üzerinde çalışıyoruz. Bakanlık desteğiyle yürütülen TAGEM projesi kapsamında sahip olduğumuz koçlardan alınan sparmalarla halk elinde ıslah sürülerinde ve bunu yapabilecek üreticilerimizin damızlık koyunlarında suni tohumlama yapacağız. Bizde sahip olunan kan ve verim özelliklerinin hızla sahaya aktarılmasını hedefliyoruz. Bu konuda çalışmalar sürüyor kısa sürede hayata geçireceğiz'.

Bu uygulamanın üretim anlamında küçükbaşta ivme oluşturacağını belirten Kılınç, 'Sahip olduğumuz koç sayısı belli. Bu şekilde suni tohumalama ile daha fazla sayıya hitap edebileceğiz, sahada et verimi yüksek küçükbaşların üretimine katkı sağlayabileceğiz. Kan değerlerinin daha çok üreticiye ulaşmasını istiyoruz' dedi.