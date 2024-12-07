Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliğine 57 üye ülkenin oy birliğiyle seçilen Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’nu tebrik etti. Bakan Işıkhan, Sinirlioğlu'na görevinde başarılar dileyerek, "Sayın Sinirlioğlu’nun dış politikadaki deneyim ve bilgi birikiminin küresel alanda yaşanan gelişmelerde istikrar ve barışa katkı sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber merkezi