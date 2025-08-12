Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (UEDAŞ) bir yandan gelişim bölgelerinde yeni yapılan site ve konutlar, diğer yandan ise kırsal mahallerde yeni yapılan konutlar nedeniyle zor durumda.



Vatandaşlar, aylar önce yaptıkları müracaatların sonuçsuz kaldığını ve aylarca elektrik beklediklerini söyleyerek soruna çözüm bulunmasını istiyorlar.

İnegöl’de yeni abonman bağlama ekiplerinin yetersiz olduğu iddiaları ilçede çok fazlaca dile getirilmeye başlandı.



UEDAŞ’ın beklentilere cevap veremez hale gelmesi AK Parti İlçe Başkanlığına da iletildi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un gelen şikayetlerin artması üzerine UEDAŞ Müdürlüğü’nden bilgi aldığı da gelen haberler arasında.

Ayrıca konunun AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’a iletildiği, vekil Salman’ın ekip sayısının arttırılması noktasında ilgili bakanlıktan destek isteyeceği de öğrenildi.