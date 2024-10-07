Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Çelikler Holding’e ait Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde yaklaşık 15 gün önce meydana gelen göçüğün sonuçları ciddi oldu. Göçük sonrasında, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilen Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde kömür arzının sağlanamaması nedeniyle enerji üretimi en az 6 ay süreyle durduruldu

6 Şubat depremlerinin ardından hızlı bir revizyona tabi tutulan EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santrali, kısa sürede enerji üretmeye başlayarak yüksek verimlilikle çalışmıştı. Ancak, Çelikler Holding'e ait Afşin-Elbistan Linyitleri'nde meydana gelen göçük sonrasında kömür ve kül döküm hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle kamunun işlettiği B Termik Santrali en az 6 ay boyunca enerji üretemeyecek. Bu üretim kaybı nedeniyle kamu, milyarlarca lira zarar edecek.

Afşin-Elbistan B Termik Santralinin kömür ihtiyacını karşılamak için açılan ve özel şirketin işlettiği Çöllolar Kömür İşletmesi 2011 yılı Şubat ayında yaşan ve 11 kişinin toprak altında kaldığı göçük sonrası hala açılamadı. Uzun süren yargı süreci sonrasında yaklaşık iki yıl önce Türkiye Taş Kömürüne (TKİ) devredilen Çöllolar Kömür İşletmesinde yeni ocak açma çalışmaları devam ediyor.