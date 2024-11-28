Ülkenin en güçlü kadınlar listesinde yer alan Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur Okyay, mobilya sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalarla mobilyada yeni trend sağlamak amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Kale Grup bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Seramik’in bölge bayiliğini yapan İnegöllü iş insanı Olgun Yıldız’ın ev sahipliğinde ilçeye gelen Kale Grubu Başkanı ünlü iş kadını Zeynep Bodur Okyay, mobilyanın başkenti İnegöl’de ki firma sahiplerini işyerlerinde özel olarak ziyaret etti.

Çanakkale Seramik tarafından bir süredir üretilen ve mobilyalarda kullanılan ürünleri kullanan firmalara yönelik yapılan ziyaretlerde, sektör temsilcilerinin beklentileri masaya yatırıldı.

İnegöl’de mobilya sektörünün güçlü firmalarıyla yapılan istişarelerde mobilyada seramiğin etkisinin arttırılması hedefleniyor.

Sektörde yeni bir trend olan seramik uygulaması şimdilik mobilyalarda kısmi olarak kullanılıyor. Dünya mobilya trendlerinde eksik olan yönlerin güçlendirilmesi noktasında yapılan görüşmelerde, seramik yoğunluklu ürünlerin arttırılması için ortak hareket etme kararı alındı.

Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçılarından biri olan İnegöl firması Saloni’nin İcra Kurulu Üyelerinden İsmail Özbek, Kale Grup Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın İnegöl ziyaretinin çok anlamlı ve değerli olduğunu söyledi.

Özbek yaptığı açıklamasında, “Kale Grubu Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay Hanımefendi’yi genel merkezimizde ağırladık. Kendilerini tanımaktan büyük onur duyduk. Kıymetli ekibi ve İnegöl iş ortaklarıyla birlikte, mobilya sektöründe seramiğin etkisini artırmak ve dünya mobilya trendlerinde eksik olduğumuz yönlerimizi güçlendirmek adına daha yakın çalışacağız. Bu değerli ziyaretleri için kendilerine ve ekiplerine bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.