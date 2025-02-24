Araştırmada, vatandaşların yaşam kalitesi, ekonomik koşulları, sosyal ilişkileri ve yerel faktörler gibi çeşitli kriterler değerlendirildi.

Elde edilen verilere göre, Türkiye’nin en mutsuz şehri Trabzon olarak belirlendi. Trabzon, %11,19 mutsuzluk oranıyla Türkiye’de en mutsuz şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı. Bunun yanı sıra, Diyarbakır, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirler de mutsuzluk oranı en yüksek iller arasında belirlendi.

Şehir Nüfus Mutsuzluk Oranı (%)

Diyarbakır 1.804.880 24,75

Antalya 2.688.004 11,7

Trabzon 818.023 11,19

İzmir 4.462.056 10,65

Ankara 5.782.285 9,95

Samsun 1.368.488 9,72

İstanbul 15.907.951 9,12

Çorum 524.130 9,1

Ordu 763.190 8,75

Gümüşhane 144.544 7,68