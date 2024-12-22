Türkiye'de İnegöl merkezli olarak kurulan ve eğitim ve kültür alanında düşünce derneği olarak faaliyetlerini sürdüren Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, ulusal düzeyde çalışmalarda yer alıyor. Sultan Abdülhamid'in hayalleri ve projelerinin bir bir hayat bulduğu günümüzde geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak bu idealler üzerine çalışma yapılması adına faaliyet gösteren Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği'nin Başkanı Turgay Yazıcı, bu kapsamda İstanbul'da düzenlenen enerji konulu özel bir oturumda derneği temsil etti.

Külünkoğlu Kültür ve Eğitim Derneği'nin düzenlediği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katıldığı buluşmada siyaset ve iş dünyasından pek çok isim yer aldı. Türkiye'nin son yıllarda özellikle Güneydoğu bölgesinde atılan adımlar sonucunda enerji alanında elde ettiği kazanımlar masaya yatırılırken, "Gabar'dan yükselen merkez güç Türkiye" sloganıyla bu kazanımlar konuşuldu. Programa dair değerlendirmelerde bulunan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, "Dernek olarak vizyon ve misyonumuz prangalar vurularak dururulmak istenen Türk milletinin geçmişte üzeri örtülmüş zenginlikleri, hedefleri, geleceğe dair ecdadımızın hayalleri, Türkiye'yi mega güç yapacak kazanımları yeni nesillere anlatmak ve bu hedeflere yürümelerini sağlamak. Bu misyonla her alanda Sultan Abdülhamid'in fikriyatını günümüze yansıtmaya gayret ediyoruz. Görüyoruz ki Cennet mekan Sultan Abdülhamid 1 asır önce çok şey görüp akletmiş, ancak ülkemizin bu hedeflere ulaşması bir şekilde önlenmiş. Bugün daha güçlü bir devlet otoritesi ile o hedeflere emin adımlarla yürüdüğümüzü görmek bizleri mutlu ediyor. Enerji alanında da yıllardır sorguladığımız ülkemizin zenginlikleri bugün milletimizle buluşuyor. Sayın Bakanımız da bugün yapılan özel oturumda enerji alanında bugüne kadar yapılanları ve nasıl önemli zenginliklere sahip olduğumuzu anlattı. Geleceğe daha büyük ümitlerle bakmamızı sağlarken, aynı zamanda daha çok çalışmamız gerektiğini de anlamış olduk. Programı düzenleyen ve bizleri de davet eden Külünkoğlu Kültür ve Eğitim Derneği'ne teşekkür ediyorum" dedi.