Bursa Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, aynı zamanda yerli ve millî teknoloji üretilmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda girişimcilerin bilgi teknolojileri alanındaki kapasitelerini geliştirerek hem Bursa hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi’nde yeni girişimci başvuruları alınmaya başlandı.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi 3 Nolu Kapı Girişi katında bulunan B-Cube, Bursa’da akıllı şehircilik odak alanında çalışan girişimcilere yönelik destek hizmetleri sunuyor. Akıllı Şehircilik dikey alanında kurulan ilk İnovasyon merkezi niteliğindeki B-Cube kabul edilen girişimcilere, iş geliştirme programları, ticarileştirme ve yatırım destek çalışmaları, ürün deneyimleme sahnesi gibi hizmet alanları sunuluyor.

Kaynak: İHA