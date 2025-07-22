Fuarda örtünün kaldırılmasıyla birlikte Şimşek-2, Akata, Gökbora, Eren, Tayfun Blok-4 ve İHA-300 dahil olmak üzere yedi yeni füze kamuoyuna sunuldu. Bu füzeler arasında özellikle 3.000 kilometre menzile sahip, Türkiye’nin ilk Hipersonik Balistik Füzesi olma özelliğini taşıyan Tayfun Blok-4 dikkatleri üzerine çekti. İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan IDEF 2025'te ROKETSAN sürpriz bir tanıtımla sahneye çıktı.

Yeni füzelerin tanıtımı, üst düzey askeri yetkililerin katıldığı programla yapıldı. Örtünün kaldırılmasıyla başlayan etkinlikte ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, şirketin mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli üretim Şimşek-2, Gökbora, Akata, Tayfun (Blok-X), Eren ve İHA 300mm füzelerini tanıttı.

Tanıtılan füzeler içinde en çok ilgiyi çeken Tayfun Blok-4 oldu. 3.000 kilometre menzile sahip olan bu hipersonik balistik füze, Türkiye'nin ilk olma özelliğini taşıyor. 10 metre uzunluğunda, 938 milimetre çapında ve 7.2 ton ağırlığında olan füzenin Türkiye'nin hava savunmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de ROKETSAN'ın lansman etkinliğinde konuşma yaptı. Görgün, savunma sanayiine katkı sunan tüm çalışanlara ve özellikle ROKETSAN personeline teşekkürlerini iletti.