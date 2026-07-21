EA Sports FC 27 beklendiği gibi eylül ayında çıkış yapacak. Oyunun 25 Eylül'de çıkış yapması bekleniyorken bir diğer yandan oyunun fiziksel disk ile çıkış yapacak olması eski nesil konsollarda da oynanabileceğini gösteriyor.

EA Sports FC 27’nin PC’nin yanı sıra Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Nintendo Switch konsolları için satışa sunulması bekleniyor. Oyunun resmi fiyatı henüz açıklanmadı ancak yaklaşık 69,99 dolardan başlayan fiyatla piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor..