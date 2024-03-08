Türkiye’nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ’TCG Nusret’ gemisinde bir araya geldi. ’TCG Nusret’ ile seyir faaliyetinde Tuğamiral Gökçen Fırat, Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önlerinde 109 yıl önceki Deniz Savaşları’nın gidişatını değiştiren mayın gemisi anısına denize çelenk bıraktı.

Türkiye’nin ilk kadın amirali Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyeliler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çanakkale’ye geldi. Tuğamiral Gökçen Fırat ve Harbiyeliler, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen’i ziyaret etti. Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Biçen, Tuğamiral Fırat ve MSÜ Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyelilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, karanfil verdi.

Ziyaretin ardından Tuğamiral Gökçen Fırat ve Harbiyeliler, 2011’de Gölcük’te aslına uygun inşa edilen ’TCG Nusret’ mayın gemisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına seyir faaliyeti gerçekleştirdi. Seyir sırasında Kilitbahir köyü dağında bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı açıklarına gelindiğinde Tuğamiral Fırat ve Harbiyeliler, Çanakkale Savaşları’nın gidişatını döktüğü 26 mayınla değiştiren Nusret Mayın Gemisi anısına denize çelenk bıraktı. Seyir faaliyetinin ardından MSÜ Deniz Harp Okulu mensubu kadın öğrencilere Tuğamiral Gökçen Fırat tecrübelerini aktardı.

Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Nusret Mayın Gemisi’nin döktüğü 26 mayının sadece taktik anlamda bir başarı olmadığını söyleyen Fırat, "Bundan tam 109 yıl önce Nusret Mayın Gemisi’nin Çanakkale Deniz Savaşları’nın en kritik zamanında döktüğü 26 mayın sadece taktik anlamda bir başarı değildi. Aynı zamanda stratejik ve operatif çok büyük etkileri oldu. Savaşın gidişatını değiştirdi, bir milletin kaderini değiştirdi. Kurtuluş Savaşı’na giden yolda Türk milletine ihtiyaç duyduğu güveni ve inancı getirdi. Çanakkale Deniz Savaşı, ‘Çanakkale Geçilmez’in denizdeki mührü oldu. Şimdi bu tarihi olayla aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir araya gelmesinin vesilesiyle bayan Harp Okulu öğrencilerimizle bir araya geldik. Bayan öğrencilerimiz Deniz Harp Okulu’ndaki eğitimlerinin ardından donanmamıza katılacaklar. Deniz Kuvvetlerimizin çok önemli bir unsuru olacaklar. Ancak Türk kadınının, Deniz Kuvvetlerimizin, donanmamızın geniş anlamda savunma güvenliğinin önemli bir parçası olması aslında yeni bir şey değil. Türk milleti buna çok aşina. Kurtuluş Savaşı’nda kendi canı pahasına, çocukları pahasına kurtuluş mücadelesine destek veren, bizzat katılan tarihi kadın kahramanlarımızla dolu. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk kadını ve Türk erkeği birlikte yan yana, omuz omuza ülkesinin başarısı için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye devam edecek. Bu sadece bizim tarihimize olan bir borcumuz, sorumluluğumuz değil aynı zamanda geleceğimizi ve çocuklarımıza bırakacağımız en önemli mirasımız olacaktır. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun diyorum" dedi.

’TCG Nusret’ gemisiyle seyrin ardından Türkiye’nin ilk kadın amirali, Tuğamiral Gökçen Fırat ve Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu mensubu kadın Harbiyelilerin, Çanakkale Deniz Müzesi önünde fotoğraf çektirmesiyle program sona erdi.