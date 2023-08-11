Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son yayınında hem erkekleri hem de kadınları hedef alan sözleriyle tartışma yarattı. Eski karısı Chloe Loughnan'a yönelik sözleri ise büyük tepki çekti.

Ortaç, yayınında "İpleri bu kadar vermeyin lan, ayıp yazık lan. Eski karıma tüm ipleri verdim, ne oldu ağzıma s..tı. Ne oldu, iki tane göğsü var diye. Kıza çiçek gönderdim, kız cevap veriyor; teşekkür ederim..." şeklinde ifadeler kullanarak eski karısını aşağıladı.

Aynı şekilde erkekleri de hedef alan Ortaç, "Erkeklerin ağzına s..tınız, aciz erkekler eli nefsinde herifler, yazıklar olsun size. Siz erkeksiniz oğlum, evreni yaratan sizsiniz. Sevdiğim kadın bana diyor ki Bodrum'a gideceğim tatile, ulan sen beni sevsen 3 gün boşluğumuz var, gitmezsin yanımda kalırsın lan..." şeklinde ifadelerle erkekleri eleştirdi.

Ortaç'ın "Annemi dinleyip Rizeli ya da Urfalı bir kadın alsaydım, bitseydi bu işkence… Ben modern kadın istemiyorum ki" şeklindeki sözleri de büyük tepki topladı.

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile 2019'da anlaşmalı olarak boşanmıştı. Pandemi döneminde maddi sıkıntılar yaşayan Ortaç, eşine nafaka ödeyememesi sonucu evine haciz gönderilmesiyle gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini ancak yine de dava açtığını ve haciz kararı aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Serdar Ortaç'ın sözlerine büyük tepki gösterirken, cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadelerin toplumda hoş karşılanmadığını vurguladı.