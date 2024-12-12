Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk “sektöre entegre” meslek lisesi Kütahya’nın Simav ilçesinde otomotiv sektöründe hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan "Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi" çerçevesinde, dört yeni okul modeli arasında yer alan “sektöre entegre” okul modeli için Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kazcıoğlu Otomotiv iş birliğinde Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Kütahya Milletvekili Adil Biçer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, TOBB Mesleki Eğitim Kurulu ve Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleşen imza töreni sonrası, Şeref Kazcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açılacağı duyuruldu.

Gerçek Üretim Ortamlarında Eğitim Yapılacak

Makine ve tasarım teknolojisi ile metal teknolojisi alanlarında eğitim verecek okulda, öğrenciler derslerini gerçek üretim ortamlarında alacak. Eğitim sırasında ihtiyaç duyulan ekipman, yeme-içme hizmetleri ve iş sağlığı güvenliği donanımları Kazcıoğlu Otomotiv tarafından sağlanacak.