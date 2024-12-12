Telefon piyasasında dolandırıcıların yeni yöntemi IMEI kaydı tuzağına dikkat çeken sektör temsilcileri, ikinci el telefon alırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Son yıllarda, ikinci el ve yenilenmiş telefonlar, tüketiciler arasında giderek popüler hale geliyor. Ancak bu pazarda bazı riskler de bulunuyor.

Peki ikinci el telefon alırken nelere dikkat edilmeli?

25 yıldır telefon sektöründe olan ve cep telefon tamiri dışında bilgisayar ile tablet tamiri yapan, yazılım ve aksesuar çeşitleriyle Bursa’da hizmet veren Gökhan Bellibaş, 2024 yılında telefon piyasasının biraz durgun geçtiğini, yalnızca telefon sektörünün değil, genel olarak piyasada durgunluğun hakim olduğunu söyledi. Yılbaşından sonra esnaf olarak umutlu olduklarını belirten Bellibaş, "Telefon fiyatları artar mı, artmaz mı bunlar konuşuluyor. Dolar kuruna bağlı olduğu için haliyle biraz yükselme bekliyoruz” dedi.

2.ELDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Alıcıların ikinci el telefon alırken IMEI numaralarının başka bir telefona kopyalanması gibi risklerle karşılaşabileceğini belirten Gökhan Bellibaş, “IMEI numarası, bir telefonun kimlik numarası olarak geçiyor. Bazı dolandırıcılar ise bu numarayı değiştirerek ya da silerek telefonları yeniden satabiliyorlar. Bu nedenle vatandaşlar ikinci el telefon alırken IMEI numarasını mutlaka e-devlet üzerinden sorgulamalıdırlar” uyarısında bulundu.

Bellibaş, ikinci el telefon almak isteyen kişinin, alacak olduğu yeri iyi tanıması gerektiğini vurguladı.

Tüketicinin, alacağı ikinci el cihazlarda özellikle kutu ve faturasının olmasına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Bellibaş, “Cihazı alırken, cihazın fonksiyonlarına kişinin kendisinin bakması gerekir. Aynı zamanda cihazı alırken IMEI sorgulamasının da yapılması bazı tehlikelere karşı vatandaşı koruyacaktır. Bazen cihazın faturası yanında oluyor ancak irsaliyesinin veya faturasının üzerinde yazan IMEI numarası ile cihazın içerisindeki IMEI numarası uyuşmuyor. O nedenle güvenilir, bu işi hakkıyla yapabilen işletmeleri tercih etmelerini istiyoruz. Tüketicilerin de bu işi merdiven altı yapanlara itibar etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.