Türkiye'nin ilk Süryani Kütüphanesi, Mardin'in Midyat İlçesine Bağlı tarihi Anıtlı Köyü'nde açıldı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Suryani Kütüphanesi Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın denetiminde Mardin Valiliği'nin onayı ile düzenlenen törenle açıldı. Be Shao Süryani Kütüphanesi, Tur Abdin bölgesinin en eski dini merkezlerinden biri olan Anıtlı Köyü'nde düzenlenen açılış törenine Mardin İl Kültür ve Turizim Müdürü Elif Belkis Baştürk, Midyat Başkan Vekili Mehmet Sait Baş,Mardin Müze Müdürü Gani Tarkan, Süryani cemaati ve davetliler katıldı. Törende bir konuşma yapan Mardin İl Kültür ve Turizim Müdürü Elif Belkıs Baştürk,Türkiye'nin ilk Süryani Kütüphanesi, Mardin'in Midyat İlçesine Bağlı tarihi Anıtlı Köyü'nde açıldığını söyledi.

Midyat'a bağlı Anıtlı Köyü UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesine ardından BM Dünya Turizm Örgütü Projesine dahil olma başarısını gösterdiğini ifade eden Baştürk," Proje kapsamında Anıtlı'yı kalkındıracak ve köye farkındalık katacak bir başka çalışma da Meryem Ana Manastırı içerisinde 2.130 adet kitap derlemesi ile Türkiye’nin ilk ve tek özel Süryani Kütüphanesi olarak hizmete açılması oldu.Kütüphane açılması içinde Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Valilik oluru alınmıştır. Alınan Valilik olur kararı ile ilk ve tek özel Süryani Kütüphanesi resmiyet kazandı.Kütüphane yöre halkı ve yurt dışında yaşayan Süryaniler tarafından desteklenen ve geliştirilen bir çalışmadır"dedi.

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Mardin'de Geç Antik ve Ortaçağ dönemindeki 9 kilise ile manastır UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdiğini hatırlatan Baştürk", Mardin’in Midyat ilçesinde ‘Tur Abdin’ olarak bilinen bölgede bulunan Mor Sobo Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Gabriel Manastırı, Mor Abai Manastırı, Mor Loozor Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Quryaqos Kilisesi ve Mor Azozo Kilisesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne girdi.

MS. 4. ve 5. yüzyıla tarihlenen yapılar ve özgün mimarisiyle dikkat çeken köyde, Sobo Katedrali ve Meryem Ana Kilisesi bulunuyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne giren manastır ve kiliseler her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor" şeklinde konuştu.

Açılış töreninde Midyat Başkan Vekili Mehmet Sait Baş ve Mardin Müze Müdürü Gani Tarkan'da birer konuşma yaparak,kütüphane hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardılar.