Sakarya’nın yeni sosyal medya ve sosyal şehir uygulaması ‘BeşDört’, App Store ve Play Store’da yerini aldı. Şehrin ilk yerli ve milli sosyal medya, sosyal şehir uygulaması olarak dikkat çeken BeşDört, Sakarya’ya özel sosyal medya ve şehir hizmetlerinin yanı sıra birçok yenilikçi özelliği de kullanıcılarına sunuyor.

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, global sosyal medya platformları veri güvenliği ve kullanıcı davranış takibi gibi konularda kaygılara yol açarken, tamamen yerli yazılım olan BeşDört, bu kaygıları giderecek alternatif olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli ve milli yazılımların önemine sıklıkla vurgu yaptığı bir dönemde geliştirilen BeşDört, dünya çapında bu alandaki ilklerden biri olarak Sakaryalı kullanıcıların hizmetine sunuldu. Yerli yazılımcılar tarafından anonim bir start-up olarak hayata geçirilen uygulama, ilk versiyonuyla şimdi tüm kullanıcıların erişimine açıldı.

Sakarya’da yaşamı kolaylaştıran uygulama

Türkiye ve Sakarya’nın teknoloji alanındaki önemli adımlarından biri olan BeşDört, Sakarya için kapsamlı bir şehir portalı işlevi görüyor. Sakarya’nın ilk sosyal medya ve sosyal şehir uygulaması olma özelliğini taşıyan BeşDört, hem Sakarya halkına hem de yerli ve yabancı misafirlere şehrin dinamiklerini kolayca sunmayı amaçlıyor. Uygulama, Sakarya’nın marka değerini yükseltirken, aynı zamanda Türkiye’nin dijitalleşme sürecine de katkı sunacak. BeşDört, kullanıcılarına yenilikçi çözümler sunarak günlük hayatı pratik hale getiriyor. Uygulama içinde etkinlik duyuruları, yerel haberler, iş fırsatları, sokak hayvanlarına ulaşma imkanı, lokasyon bilgileri, restoranlar, taksi ve gezi rotaları gibi birçok kullanışlı bilgiye erişim sağlanabiliyor. Sürekli güncellenen içerikler ile kullanıcılar Sakarya’da ihtiyaç duyabilecekleri her türlü bilgiye hızlıca ulaşabiliyor.

iOS ve Android platformlarında ücretsiz indirme imkanı

BeşDört uygulaması App Store ve Play Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor. Sakarya’da hayat bulan bu yerli ve milli uygulama, hem bölgenin hem de tüm Türkiye’nin teknoloji alanında gelişimine katkı sunacak. Sakaryalıların ve şehri ziyaret edenlerin cebinde bulunması gereken bu uygulama, yerelin nabzını tutarken şehirdeki bilgi akışını da hızlandırmayı amaçlıyor.