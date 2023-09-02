Türkiye’nin günlerdir konuştuğu bu olayda son dakika gelişmesi izleyiciyi ekrana kilitledi.

16 yaşındaki İ.S. yengesi Besime tarafından 4 ay önce kaçırılmıştı. Her yerde İ.S.’yi arayan ama bulamayan aile Esra Erol’un kapısını çaldı. Yenge Besime canlı yayına katılarak kayınbiraderi İ.S’yi 4 aydır kaçırdığını ve sakladığını itiraf etti.

4 aydır her yerde aranan i.S.’yı Esra. Erol buldu. Taraflar bugün canlı yayına katılarak tüm kozlarını paylaştı. Kayıp İ.S. canlı yayında Eyüpsultan Emniyet Ekipleri tarafından teslim alınarak devlet korumasına alındı.