Mahkeme, Balıkesir merkezli 40 yıllık şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı. İflas riskiyle karşı karşıya olan firmanın çalışanları ise işlerini kaybetme endişesi yaşıyor.
Balıkesir’de faaliyet gösteren Koç Gültekin Süt, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 14 Mart 2025 tarihinde verdiği kararla şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı.
ŞİRKETİN MAL VARLIĞI KORUMA ALTINA ALINDI
Mahkeme mühlet kararının yanından ihtiyati tedbir kararı alarak şirketin malvarlığını koruma altına aldı. Süreç boyunca şirketin faaliyetlerini denetlemek üzere, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol geçici konkordato komiseri olarak atandı.
KRİTİK TARİH 11 HAZİRAN
Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecindeki ilk ciddi aşama olacak ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 saat 14.45’te yapılacak. Bu duruşma, şirketin geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olacak.
İFLAS KARARI ÇIKABİLİR
Mahkeme sürecin sonucunda olumlu gelişmeler görmezse şirket hakkında iflas kararı verebilir. Mahkemeden iflas yönünde bir karar çıkarsa şirketin çalışanları işsiz kalacak.