Türk halkının yılbaşı sofralarını hindi yerine artık tavuk süslüyor. HasTavuk AŞ. Satış Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt yapılan araştırmalara göre, Türk halkının yüzde 80’inin yılbaşı sofrasında tavuk tercih ederken, sadece yüzde 20’sinin hindi ve kırmızı et tercih ettiğini söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kala yılbaşı gecesine özel hazırlanacak yemekler şimdiden düşünülmeye ve planlanmaya başlandı. Yılbaşının olmazsa olmazı hindinin fiyatı artan talep sebebiyle bin 500 liraya kadar yükselince vatandaşlar "hindi olmasa da olur" diyerek tavuğa yöneldi.

HasTavuk AŞ. Satış Pazarlama Müdürü Orkun Şenyurt, "Tüm dünyada yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi olsa da, Türkiye’de bu özel akşamda misafir ağırlama sofralarının kralı tavuk oluyor. Araştırmalar Türk halkının tercihinin tavuk olduğunu gösteriyor. Yüzde 80 yılbaşı sofrasında tavuk tercih ederken, yüzde 20’lik bir kısım ise hindi ve kırmızı et tüketiyor" dedi.

Tavuk etinin tercih edilmesinin birçok sebebi olduğunu belirten Şenyurt "Bunların başında hindinin pişiriminin zorluğu, boyutunun büyüklüğü, tavuğun hindiye göre daha ekonomik olması, daha kısa sürede pişmesi, porsiyonlamaya uygunluğu, pratikliği, kolay lezzetlendirilebilir olması ve Türk halkının damak tadına daha uygun olması gibi özellikler geliyor" dedi.