Batı illerinde bir süredir devam eden yağışlar, bir yandan vatandaşları memnun ederken, diğer yandan yaşamı zorlaştırdı. Özellikle Marmara Bölgesi'nde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor, ancak bu konuda kesin bir gelişme henüz yok.

AtmosferTürk, "Aralık ayının ikinci yarısında bizi ne bekliyor?" başlıklı paylaşımında, 30-31 Aralık tarihine kadar olan yağış birikimlerini gösteren modelleri açıkladı. Paylaşımda, 20 Aralık sonrasında beklenen yağışlı sistemlerin bu tabloyu büyük ölçüde oluşturabileceği belirtildi.

AtmosferTürk, bu süreç için "Berekeli bir süreç bizleri bekliyor" ifadelerini kullanarak, yeni yağışlı sistemlerin gelecekteki model güncellemeleriyle detaylandırılacağını, bu yüzden yağış miktarlarında artış ya da azalış olabileceğini de belirtti.