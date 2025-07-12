Türkoğlu, açıklamanın içeriğini “malumun ilanı” olarak nitelendirdi ve AK Parti, MHP ile DEM Parti’nin birlikte hareket etme kararını değerlendirdi.

Açıklamasında, “Zaten birlikte hareket etmiyor muydunuz?” ifadeleriyle tepki gösteren Türkoğlu, bu iş birliğinin Cumhuriyetin temel değerlerine zarar verdiğini savundu. Üniter yapı ve Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik adımların daha önce de aleni şekilde atıldığını dile getiren Türkoğlu, yeni açıklamaların satır aralarında “çok uluslu federasyon modelinin” sinyallerini taşıdığını ileri sürdü.

“Üniter yapısını yitiren devletler, Ortadoğu ülkelerinin trajik sonunu yaşamaktan kurtulamaz” diyen Türkoğlu, Türk milletinin bu tür bir yapısal değişime izin vermeyeceğini vurguladı.