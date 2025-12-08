Onur Şener’in, terör örgütü PKK’ya ve elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik siyasi yakınlaşma iddialarını eleştiren ve devletin birlik ve bütünlüğünü savunan ifadeleri kamuoyunda büyük destek görürken, hakkında soruşturma başlatılması büyük tepki çekti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle 11 soruluk kapsamlı bir soru önergesi sundu.

Türkoğlu, polis memuru Onur Şener’in “Adım Onur gibi onur duyarım, Onur belgemdir. Yaşasın Türk askeri, yaşasın Türk polisi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk Milleti” sözlerinin hiçbir suç unsuru taşımadığını, aksine binlerce vatandaş tarafından “vatansever bir duruşun simgesi” olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Türkoğlu’nun önergesinde öne çıkan sorular şöyle:

“Hangi cümle suç sayıldı?”

Milletvekili Türkoğlu, Bakan Yerlikaya’ya yönelttiği sorularla şu noktaların açıklığa kavuşturulmasını istedi:

Polis memuru Onur Şener hakkında tam olarak hangi gerekçeyle soruşturma başlatıldı?

Hangi kelime, hangi cümle İçişleri Bakanlığı tarafından disiplin ihlali olarak değerlendirildi?

Devlet memurlarının, terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan’a yönelik eleştiri yapması hangi mevzuata göre yasaktır?

“Yaşasın Türk askeri, Türk polisi, Türk Milleti” ifadelerinin neden soruşturma konusu yapıldı?

Soruşturma sürecinde Bakanlık tarafından Emniyet’e doğrudan talimat verildi mi?

Bu işlemlerin hukuka uygunluk denetiminden geçip geçmediği, memurun itiraz hakkı hâlinde Bakanlığınızın tutumunu ne olacak?

Ve en kritik sorulardan biri:

Bu muamelenin, binlerce polis üzerinde moral bozucu, yıldırıcı bir etki yaratacağı değerlendirilmiş midir?”

“Vatanseverlik sakınca mı sayılıyor?”

Türkoğlu, Bakanlığa yönelttiği sorulardan birinde şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığınız, polis memurlarının vatanseverliğini, devletine bağlılığını ve teröre karşı duruşunu ifade etmesini teşvik eden bir anlayışa mı sahiptir; yoksa bu tür ifadeler artık Bakanlığınızca ‘sakıncalı’ mı görülmektedir?”

“Kamuoyu aydınlatılacak mı?”

Milletvekili Türkoğlu, toplumda oluşan “haksız bir soruşturma” kanaatine dikkat çekerek, Bakanlığın kamuoyunu bilgilendirip bilgilendirmeyeceğini de sordu.