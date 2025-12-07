Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, havalimanlarında güvenliği üst seviyeye taşımayı amaçlayan Savuran Projesi’ne dair yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında iki farklı dron sistemi geliştirdiklerini belirterek, bunlardan birinin kuş sürülerini yönlendirmek, diğerinin ise FPV dron tehditlerine karşı aktif müdahalede bulunmak üzere tasarlandığını ifade etti.

KUŞ VE DRON TEHDİTLERİNİ TESPİT EDECEK

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin sivil havacılıkta güvenliği en üst seviyeye taşımak için planlanan Savuran Projesi'nin hem kuş kaynaklı riskleri hem de dron tehditlerini tespit edebildiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, Savuran Projesi'nin tehlikeli durumlarda otomatik uyarı vereceğini ve hem manuel modda hem de otomatik modda müdahale yetkisine sahip olduğunu da vurguladı.

Sivil havalimanlarına yönelik yüksek hassasiyetli bir hava savunma sistemi geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, sistemi şu sözlerle açıkladı:

"Savuran Projesi; tespit, teşhis, takip ve müdahale fonksiyonlarını tek bir mimari altında birleştiren, dron, sensör füzyonu, yapay zeka ve otonom görev yeteneklerine sahip yerli bir hava güvenlik sistemidir. Bu sistem hem kuş kaynaklı riskleri hem de birinci şahıs görüşlü (FPV) dron tehditlerini tespit edip etkili şekilde önleyecek."

Bakan Uraloğlu, “Yüksek hızlara ulaşabilen ve etkili önleme yöntemlerine sahip bir Müdahale Dronu geliştiriyoruz” diyerek sistemin yapacağı faaliyetleri ise şöyle sıraladı:

Uzun süre havada kalabilen ve yüksek frekanslı/ultrasonik akustik caydırma sistemleri taşıyan Kuş Sürüsü Yönlendirme/Uzaklaştırma Dronu ile kuş sürüleri güvenli şekilde pist ve yaklaşma koridorlarından uzaklaştırılacak

Bu platform; otonom görev yürütme, güvenli iniş/eve dönüş modları ve gerektiğinde güvenli alanda kendini imha kabiliyetlerine sahip olacak.

Yapay zeka destekli tehdit sınıflandırma modeli sayesinde de FPV dronları analiz edebilecek; kritik durumlarda otomatik uyarı verecek ve insan-onaylı ya da otonom modda müdahale gerçekleştirebilecek.