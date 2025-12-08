Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. Osmangazi ilçesindeki okulda kaydedildiği belirtilen görüntüleri, çocuğu aynı okulda eğitim gören bir velinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı öğrenildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından veya gövdelerinden sıralara sabitlendiği görüldü.

Skandalın sosyal medyada yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girerek olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Okuldaki uygulamaların mevzuata ve çocuk haklarına aykırı olup olmadığının araştırıldığı, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Ailelerin ise yaşananlara tepki göstererek çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

