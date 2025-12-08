İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, kentin kültürel mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla İnegöl Kent Müzesi ile İnegöl Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi’nin web sayfalarını yeniledi. Kullanıcı deneyimini ön plana alan modern tasarımı, hızlı erişim imkânı ve zengin içerikleriyle dikkat çeken yeni web siteleri, dijital ortamda müzecilik anlayışına adeta yeni bir soluk getirdi. www.inegolkentmuzesi.gov.tr ve www.inegolmobilyamuzesi.gov.tr web sayfaları ziyaret edilebiliyor.

Yenilenen web sayfalarında; müzelerin tarihçesi, koleksiyonları, özel sergiler, etkinlik takvimi, ziyaret saatleri ve iletişim bilgileri daha erişilebilir bir yapıya kavuşturuldu. Ayrıca sanal tur desteği, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve interaktif içeriklerle ziyaretçilere müze deneyimini çevrim içi olarak yaşama imkânı sunuldu.

İnegöl Belediyesi’nden web sayfalarının yenilenmesine ilişkin yapılan açıklamada teknolojiyi kültürel değerlerin tanıtımında etkin şekilde kullanmayı hedefledikleri belirtilerek şu ifadelere yer verdi: “Kentimizin köklü tarihini ve mobilya sektöründeki güçlü kimliğini yansıtan müzelerimizi dijital ortamda daha etkili tanıtabilmek adına web sayfalarını güncelledik. Hem hemşerilerimizin hem de şehrimizi ziyaret etmek isteyen kullanıcıların müzeler hakkında en doğru ve güncel bilgilere buradan kolayca ulaşmasını amaçlıyoruz. Güncellenen web siteleri yayına alınarak vatandaşların hizmetine sunuldu. İnegöl Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi’ne dair tüm bilgilere artık yeni arayüzleriyle daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilecek."