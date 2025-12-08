Yangın saat 14.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesinde Mustafa Eren'e ait 2 katlı apartmanın 1. katındaki meyve kasalarının bulunduğu depoda meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdüler. Mahalle sakinleri sokağa döküldü. Okuldaki öğrenciler ise okul bahçesinden meraklı gözlerle izlediler.



Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.