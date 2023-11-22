Isparta’da bir belediye işçisinin tekme attığı poşetten el bombaları çıktı. Polis ekipleri, işçinin haber vermesiyle olay yerine geldi. Ekipler, bombaları incelemek için emniyete götürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi eski tren garında medyana geldi. Belediye işçisi Tuncay Kaya arkadaşlarıyla çalışırken tren garına ait tarihi Sundurma Şefliği’nin önüne geldi. Önüne çıkan poşete tekme atan Tuncay Kaya, demir olduğunu fark edip poşetin içine baktığında el bombalarını gördü.

EMNİYET MÜDÜRÜ İNCELEMELERDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eğirdir Emniyet Müdürü Özcan Alıcı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Bomba imha uzmanlarının incelemesinin ardından el bombaları Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. El bombalarının durumu ve sayısı ile ilgili ise bilgi verilmedi.

“TEKME ATTIM, DEMİR SESİ GELDİ”

“Tuvalet ihtiyacını gidermeye gelmiştim, poşet buldum, poşete tekme vurunca içinden demir sesleri geldi.” diyerek bombaları nasıl bulduğunu anlatan belediye işçisi Tuncay Kaya, “Açıp bakınca el bombaları olduğunu gördüm, arkadaşları çağırdım. Arkadaşlar direkt polisi aradı ve olay yeri inceleme teslim aldı.” şeklinde konuştu. Eğirdir’de geçtiğimiz eylül ayında göl içerisinde 10 el bombası bulunmuş ve imha edilmişti.