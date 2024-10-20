SGK'dan günlük 8 bin lira alabilmek amacıyla bebekleri yoğun bakımda tutarak ölümlerine sebep olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığını duyurdu.

"BU İNSANLAR HER TÜRLÜ CEZASINI ÇEKECEKLER"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Sağlık ve Adalet Bakanları ile bir araya gelerek süreç hakkında bilgi aldı. Bu görüşmenin ardından bir canlı yayına katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirildiği 10 hastanenin kapatıldığını açıkladı. Memişoğlu, "Bu 6 ay evvel yapılmış bir operasyon. Bunu sonucunda da bu insanlar her türlü cezasını çekecekler" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yakından takip ettiği bu skandal olayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor.

PARA ALMAK İÇİN İĞRENÇ TEMENNİ: İNŞALLAH SURİYELİ DEĞİLDİR

İddianamede yer alan bilgilere göre, Yenidoğan Çetesi rüşvet karşılığında devlet hastanelerindeki bebekleri topluyor. Bu duruma ilişkin konuşmalar da iddianamede yer aldı. Elebaşı Fırat Sarı'nın SGK'dan para alabilmek için kullandığı "İnşallah Suriyeli değildir" ifadesi, insanların tüylerini ürpertti.

TÜYLER ÜRPERTEN KONUŞMA İDDİANAMEDE YER ALDI

Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı ile suç ortağı Hakan Doğan Taşçı arasındaki konuşmalar şu şekilde gerçekleşti:

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: çam sakuradan dedi bi tane dokuz yüz gram aldım kanka dedi haberin olsun dedi tamam dedim bende

FIRAT SARI: hıı türk mü aceba

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: küvez müvez de yok şimdi küvez ayarlatmaya çalışıyorum ne o

FIRAT SARI: inşallah Suriyeli inşallah Suriyeli değildir

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: valla Suriyeli değildir herhalde yani yeter artık

FIRAT SARI: aynen

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: türktür ben çünkü dün onla konuştum bayağı dedim Suriyeli dedim geliyor... türk lazım hasta sayısı bi işi yaramıyor falan

Çete üyelerinin para alabilmek için yaptığı bu konuşmalar, bu kişilerin insan hayatını umursamadığını bir kez daha gözler önüne serdi.