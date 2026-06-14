Tuzla Belediyesi ve Tuzla Deniz Yıldızı Spor Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 3. Tuzla Deniz Festivali kapsamında 'Tersaneler Yarışıyor 2026' Dragon Bot Yarışları için geri sayım başladı. Paydaş temsilcilerinin katılımıyla Tuzla Belediyesi'nde düzenlenen geniş kapsamlı hazırlık toplantısında, dev organizasyonun beklentileri ve stratejik planlamaları masaya yatırıldı.

Bu yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkusuyla birleşen 'Tersaneler Yarışıyor' Dragon Bot Yarışları için kollar sıvandı. 21 Haziran Pazar günü saat 13.00'te Tuzla Mekan Balık Ekmek Sahili'nde düzenlenecek dev şampiyona öncesi paydaş temsilcilerinin katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda organizasyonun eksiksiz şekilde tamamlanması için teknik hazırlıklar detaylı olarak planlandı.

'Tuzla'nın deniz kültürünü zirveye taşıyoruz'

Toplantıda konuşan Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl'ün deniz vizyonuna değinerek, 'Tuzla, Türkiye'nin gemi inşa sanayisinin kalbi olmasının yanı sıra, artık deniz sporlarının da merkezi konumundadır. Belediye Başkanımız Av. Eren Ali Bingöl'ün öncülüğünde bu sene 3. Tuzla Deniz Festivali çatısı altında ve Kabotaj Bayramımızın 100. yılı gururuyla gerçekleştireceğimiz festival, hem tersane çalışanlarımızın takım ruhunu pekiştirecek hem de Tuzla halkına unutulmaz bir şölen sunacaktır. Tüm paydaşlarımıza verdikleri değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyoruz' dedi.

Paydaşların beklentileri ve hazırlıklar masaya yatırıldı

Toplantıda, şampiyonanın teknik altyapısı, sporcu sağlığı, sahil emniyeti ve seyirci konforu gibi kritik başlıklar tek tek ele alındı. Önceki festivalde öne çıkan takımlardan HAVELSAN, Sedef ve Ada tersanelerinin bu yıl da yer alacağı belirtilerek, takım sayısının ve rekabetin çok daha yüksek olacağı kaydedildi. Tersane ve kulüp temsilcileri, takımların antrenman takvimleri ve hazırlık süreçleri hakkındaki beklentilerini dile getirirken; belediye ekipleri parkur kurulumu, lojistik destek ve festival etkinlik alanı düzenlemeleri konusunda gerekli notlarını aldı.

Tuzla Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısına Tuzla Belediyesi Meclis Başkan Vekili Gökhan Can, Tuzla Belediyesi Deniz ve Tersaneler Koordinatörü Gökhan Karakaş, Deniz Yıldızı Spor Kulübü yöneticileri, sektör temsilcileri ile organizasyonun ana paydaşları katıldı.

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi, Munzur Su, Adil Salih Balık, İstanbul Medikal Termal, Dentinia, Y&Gari ve Lymos gibi güçlü markaların sponsorluk ve destekleriyle bu yıl çok daha büyük bir çehreye bürünen yarışlar, şimdiden ilçede merak uyandırdı. Festivale Art Tersanesi, HAVELSAN, Eos-Dentaş Tersanesi, Sedef Tersanesi, Piri Reis Üniversitesi, Anadolu Tersanesi, Kuzey Star Tersanesi, Ada Tersanesi, İstanbul Tersane Komutanlığı, Türk Loydu Vakfı ve Gemi Mühendisleri Odası tersaneleri katılacak. Senkronize küreklerin, takım stratejilerinin ve kıyasıya rekabetin bir kez daha nefesleri keseceği 'Tersaneler Yarışıyor 2026' Dragon Bot Yarışları, 21 Haziran Pazar günü saat 13.00'te tüm İstanbul halkını Tuzla sahillerinde buluşturacak.