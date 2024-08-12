İstanbul Tuzla’da bir şantiyede meydana gelen göçükte toprak altında kalarak hayatını kaybeden Salih İğne’nin cenazesi, Sultanbeyli’de kılınan cenaze namazının ardından memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyüne defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Tuzla’da bir şantiyede meydana geldi. Şantiye alanında oluşan göçük nedeniyle toprak altında kalan Salih İğne, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İğne’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Salih İğne için Sultanbeyli’de düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından İğne’nin naaşı, dualar eşliğinde memleketi Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyüne götürülerek defnedilmek üzere yola çıkarıldı.