Yalova’da bir apartman dairesinde elektrik kaynaklı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Rasim Koçal Caddesi’nde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Elektrik kaynaklı yangına kısa sürede müdahale eden ekipler yangını söndürdü. Yangında apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Yalova İtfaiyesi, elektrik kaynaklı yangınlarını önlemek için vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlara dikkati çekti. Yapılan açıklamada, “Prizleri aşırı yüklemeyin. Elektrik prizlerine fazla yük binmemesi, potansiyel yangın riskini azaltır. 3’lü prizleri aşırı kullanmaktan kaçının. Kabloları kontrol din. Elektrik kablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi, aşınmış veya hasarlı kabloların değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Elektrikli cihazları talimatlarına uygun olarak kullanın ve güvenilir ürünler tercih edin. Yaz aylarında klimaların aşırı kullanımı elektrik sistemine yük bindirebilir. Evden çıkarken elektrikli cihazların fişlerini çekmeyi unutmayalım. Evlerde ve araçlarda kuru kimyevi tozlu portatif yangın söndürme cihazları bulundurmak, acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir” denildi.