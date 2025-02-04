Tuzla’daki mesire alanlarının çöp yığınına dönüşmesine vatandaşlar tepki gösterdi. Şişeler, poşetler, kömür artıkları ve cam kırıklarıyla dolan alanlarda, Tuzla Belediyesi’ne bağlı ekiplerin temizlik yapmaması dikkatlerden kaçmadı.

"Burası belediyeye ait ama kontrol eden yok"

Yılmaz Emel isimli bir vatandaş, "Bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu insanlara ne söyleyeyim ben? Demek ki evinde de aynı. Orman yangınlarının başlangıçları camdır. Burası belediyeye ait ama hiç kontrol eden yok. Burada bir tane çöp kovası yok" dedi. Bölgedeki kirlilikten rahatsızlık duyduğunu belirten Tuncer İnan, "Herkes kendi pisliğini temizlese çok güzel olur. Gelip buralarda piknik yapıyorlar ama temiz tutmuyorlar. Yediğini içtiğini burada bırakıp gidiyor. Buralara çöp bidonları koymaları ve kontrol etmeleri lazım. Sen temiz tutmazsan, ben temiz tutmazsam bu ormanda 3-5 sene sonra durulmaz. Piknik yapmaya alan bulunmaz. Burası belediyenin piknik alanı" diye konuştu.

"Sahipsizlikten bu hale geliyor"

Bir diğer vatandaş Bülent Torunoğlu ise "Akfırat’tayız, İstanbul’un güzide yeşil alanlarından birindeyiz. Fakat gördüğünüz üzere insanlar pis bir şekilde bırakmak için kendi aralarında yarışıyorlar. Ben tanık olduğum için üzülüyorum. Burası mesire alanı ama sahipsizlikten kaynaklı görüyorsunuz şişeler, odun ve kömür artıkları, poşetler var. Yabancı birini şuraya gezdirmeye getirseniz utanırsınız. Başka bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı.