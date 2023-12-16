Tuzla’da silah ticareti yapan şahıs polis tarafından yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve evden hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı.

Tuzla’da bulunan bir ikamette silah ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 14 Aralık tarihinde B.U.U (24) gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin 590 TL ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin ayrıca "evden hırsızlık" suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli B.U.U. "silah ticareti yapmak" ve "evden hırsızlık" suçlarından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.