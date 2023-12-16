Artık insanların üçte birinden fazlası, otel rezervasyon yapmak için bir mobil cihaz kullanıyor. Mobil cihazlara geçiş her geçen gün artmaya devam ediyor ve 2018’de otellerin değişen bu tüketici alışkanlıklarından yararlanmak için çeşitli fırsatları var.

Mobile kullanım geliştikçe, bölgesel tercihler, rezervasyon platformları ve demografik değişkenler arasında önemli farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte, otellerin yararlanabileceği birden fazla istatistik var.

Şu anda farkında olunması gereken en büyük rezervasyon istatistiği önümüzdeki yıllarda da mobil dönüşüm oranın artarak devam edeceğidir.

OTA’ların Mobil Rezervasyonların Payı %45

Bu rakam, OTA’ların mobile rezervasyon konusunda ne kadar iyi olduğunu ortaya koyuyor. Otellerin kendi web siteleri bu oranın oldukça gerisinde. Oteller rezervasyonların sadece %16’sını mobil cihazla üzerinden alıyor.

Akıllı telefonlar için yıldan yıla yapılan rezervasyonlara baktığınızda, özellikle oteller için ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. OTA’ların rakamları %61 artarken, oteller sadece %11 arttı.

Bu konuda sinir bozucu olan şey otellerin genel mobil rezervasyon büyümesine ayak uyduramadığıdır. Oteller, her zamankinden daha çok bu konuyu ele almak zorundadır.

Kuzey Amerika ve Avrupa Mobile Rezervasyon Bakımından Asya ve Ortadoğu’nun Gerisinde Kaldı

Tüm dünyadaki mobil rezervasyon trendlerinde önemli farklılıklar vardır. Kuzey Amerika ve Avrupa’da, mobil rezervasyonlar sırasıyla yalnızca %28 ve %33 olarak gerçekleşiyor.

Asya’da bu oran %45-49 arasında ve Orta Doğu’da %53‘tür.

Peki Neden Bu Dengesizlik?

Sebebin bir kısmı bölgesel ve demografik olarak görünmektedir. Örneğin, Ortadoğu’daki nüfusun yarısından çoğu Millennials’dır ve mobile kullanım neredeyse %100‘dür. Açıkçası, teknolojiye meraklı bir kuşağın mobil cihazlara olan aşinalığı, bu yüksek rezervasyon oranın gerçek sebebidir.

Benzer şekilde, Asya-Pasifik bölgesinde akıllı telefon ve uygulama kullanımı son derece yüksektir. Alışveriş yapan kişiler geziler, yemek yeme alanları ve kültürel etkinlikler gibi boş zaman etkinliklerinin rezervasyonu için sıklıkla mobil cihaz kullanıyorlar. Çin’in kendisi, mobil seyahat trendleri ile dünyanın geri kalanının çok ötesinde bir yerdedir.

Mobil Cihazlarda Rezervasyon: Başarı İpuçları

En son mobil rezervasyon istatistiklerine dayanarak, otelin kendi mobil rezervasyon oranlarını artırmak için paket teklif ipuçlarımızı burada bulabilirsiniz.

Kullanıcıların en iyi fırsatları ve bilgileri aldığını bildirmelerini sağlayın. Cep telefonlarında güven çok önemlidir. Müşterilerinizin en iyi fiyata rezervasyon yaptığından emin olmaları gerekir. Ayrıca, otel ve varışla ilgili en alakalı bilgileri sağladığınızdan emin olmalısınız.

Reklamı yapılan oranlarda tereddütsüzlükleri gidermek için ceza ödemeyen bir iptal politikası ve en iyi fiyat garantisini teşvik etmeyi düşünün.

Bunun haricinde Google’dan en popüler mobil arama içeriklerinize bakmanızı öneririz. Örneğin, hedef kitleniz sıklıkla havuzlu veya aile dostu bir restorana sahip otelleri araştırırsa, bu özellikleri mobil sitenizde öne çıkarmanız, potansiyel müşterinizin en acil sorularına anında cevap vereceğini ve rezervasyonun gerçekleşmesi için daha fazla daha fazla olasılık oluşturursunuz.

Hızlı ve etkili bir deneyim yaratın. Sadelik ve hız, mobil alışveriş yapanların anahtarıdır. Google’a göre, tatil amaçlı seyahat edenlerin %54‘ü ve iş seyahati yapanların %69‘u, mobil cihazlardaki sınırlamaları veya kullanılabilirlik sorunlarını nedeniyle farklı bir cihazda rezervasyon yapmaya ittiğini belirtmiştir.

Bu amaçla, mobil siteniz sorunsuz bir deneyim sunmalıdır. Rezervasyon formlarının doldurulması kolay, navigasyon basitleştirilmiş ve rahatsız edici unsurlar elimine edilmiş olmalıdır.

Yavaş yükleme süresi, mobil kullanıcılar için özellikle sinir bozucu bir durumdur. Kissmetrics’e göre, insanların %40‘ı, yüklenmesi 3 saniyeden uzun sürecek bir web sitesini terk etmektedir. Sitenizin hızını kontrol etmek çok önemlidir. Google’ın PageSpeed Insights aracını kullanabilirsiniz.