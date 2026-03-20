TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin de kaza yapan araca çarpması sonucu meydana gelen olayda 2'si çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında Tuzla Orhanlı mevkii TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EHR 458 plakalı otomobil, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil, takla atarak savrulan araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu.

?Kazada her iki araçta bulunan ve aralarında 2 çocuğun da olduğu toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.