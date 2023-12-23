TVF Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda 11. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor evinde karşılaştığı Ziraat Bankkart’ı 25-18, 25-22 ve 29-27’lik setlerle 3-0 mağlup etti

Salon: Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu

Hakemler: Adem Türkmen, Berat Demir

Kocaeli BŞB Kağıtspor: Alper Omurca, Metehan Baş, Mehmet Komuc, Doğukan Yorulmaz Ata, Halil Dolaşık, Alper Mir Durgun,

Kulüpler Dünya Kupası’nda şampiyon Manchester City Kulüpler Dünya Kupası’nda şampiyon Manchester City

Yiğit Şahinkoç, Muhammed Furkan Açıkgöz (L), Kerem Yiğit, Ege Başkurt (L)

Başantrenör: Eray Sarıoğlu

Ziraat Bankkart: Ataberk Canbaz, Yusuf Ali Angun, Arda Kale, Yiğit Kayra Tanrıseven, İsmail Ayrancı, Burak Topçu, Ünal Ergün,

Sarp Titiz (L), Rıdvan Rıdvan, Eray Furkan Kaya, Yunus Emre Erşahin (L), Hüseyin Yılmaz,

Başantrenör: Mehmet Görkem İşgüzar

Setler: 25-18, 25-22, 29-27

Süre: 78 dakika (21,26,31)

Kaynak: iha