U16 Marmara Bölge Basketbol Şampiyonasına Bilecik ev sahipliği yapacak.

20-22 Şubat tarihleri arasında Bilecik’te düzenlenecek olan U16 Marmara Bölge Şampiyonasına 6 takım katılacak. Turnuvaya Fenerbahçe, Çorlu Belediye, Yalova Şamata, Bozüyük Belediyespor, Bandırma Gelişim ve Yalova Belediyespor katılacak. 20 Şubat saat 11:00’da TOKİ Spor Salonu’ndan başlayacak olan turnuvan ilk maçında Yalova Şamata ile Bandırma Gelişim karşı karşıya gelecek. Aynı gün saat 13:00’da ise, Yalova Belediyespor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.