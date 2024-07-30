U19 Erkek Milli Takımı’nın hazırlık kampı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

2006 doğumlu oyunculardan oluşan yeni dönem U19 Milli Takımı’nın Erzurum’da düzenlenen hazırlık kampı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Ay-yıldızlılar, ekim ayında oynayacağı eleme turu maçları için çalışmalarını yoğun tempoda gerçekleştiriyor. Milli Takımın hazırlık kampı, 3 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

Türkiye, 2024-2025 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu kurasında 4. Grup’ta Polonya, Malta ve Cebelitarık ile eşleşti. Grup maçları, 9-15 Ekim 2024 tarihleri arasında Polonya’nın ev sahipliğinde oynanacak.