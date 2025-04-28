Barcelona'nın U19 takımı ile karşı karşıya gelen Trabzonspor U19 takımı ilk Avrupa Kupasını müzesine getirmek istiyordu. Ancak temsilcimi sahada istediğini bulamadı. İlk kez UEFA finalinde oynayan temsilcimiz, Barcelona U19 takımına 4-1 yenildi. Barcelona U19 takımıU19 UEFA Gençlik Ligi şampiyonu olurken, Trabzonspor ise Avrupa ikincisi oldu.

Kupayı üçüncü kez evine götüren Barcelona takımı sevinç gösterileri yaparken, sahadan yenik ayrılan Trabzonsporlu futbolcular ise gözyaşlarına boğuldu.

U19 UEFA Gençlik Ligi finalinde temsilcimiz Trabzonspor, Barcelona'ya 4-1 yenildi. Barcelona, U19 UEFA Gençlik Ligi şampiyonu oldu.

Trabzonspor aradığı golü 88. dakikada buldu. Bican'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. Skor şimdi 1-4. Bican gol sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Alexander Walton, Trabzonsporlu Boran Başkan'ın formasından tutarak yırttı. Boran'ın formasının yırtılmasına çok sinirlenirken, karşılaşmada kısa süreli gerginlik yaşandı. Walton, İtalyan Hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İbrahim Diarra, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş ile takımının 4. kendisinin ise ikinci golünü attı.

Barcelona U19 kaptanı Alba, karşılaşmadaki 3. golü attı. Hakem ofsayt kontrolü için VAR ile görüşüyor. Hakem VAR kararıyla golü verdi.