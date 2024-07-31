Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İsrail tarafından düzenlenen alçak bir suikastle katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İsrail tarafından alçakça bir suikastle katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Altay, yaptığı açıklamada Filistin davasına ömrünü adamış Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Başkan Altay şu ifadelere yer verdi: “Katil İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023’ten bu yana masum Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği soykırım, yüreğinde insanlık taşıyan herkesin vicdanını sızlatıyor. Bugün de Sayın Heniyye’nin zalim İsrail yönetimi tarafından katledilmesini büyük bir teessürle öğrendik. Bu alçak suikasti lanetliyoruz. Kendisini Filistin davasına adamış, Filistin’in hak ve özgürlüğü uğruna çocuklarını ve torunlarını şehit vermiş örnek bir şahsiyet olan Heniyye’nin vefatı, bölgedeki mevcut gerilimlerin daha da derinleşmesine yol açabilecek ciddi bir gelişmedir. Bu durum, İsrail’in savaşı ve kaosu tüm bölgeye yaymak isteğini gösteriyor. İsrail’in bu yüzyılda işlediği insanlık suçları tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Bebek katili Netanyahu bu suikastle insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına almaya devam ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Siyonist rejim şunu iyi bilmelidir ki; yüreğinde insanlık taşıyan herkes Filistin davası etrafında birleşmeye ve bu katliamlar karşısında tek yürek olmaya devam edecektir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Filistin özgür olana dek bu davaya omuz vermeye devam edeceğiz. Bu menfur saldırı sonucu şehit edilen Heniyye’ye Allah’tan rahmet diliyor, davası uğruna yüzbinlerce şehit veren Filistin halkına ve İslam dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim Heniyye’ye cennet, Kudüs’ün evlatlarına zafer nasip etsin.”