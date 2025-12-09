Bilecik’te seyir halinde frenleri tutmayıp uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza; Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Köye seyir halinde olan Sabahattin İ. yönetimindeki 34 TK 3034 plakalı hafif araç, frenlerinin tutmaması sonucu uçurumdan aşağı düştü. Meydana gelen trafik kazasında araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, gerekli çalışmaların ardından bölgede ayrıldı.